Путин назвал дефицит топлива на внутреннем рынке некритичным

28 июня Путин на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» заявил, что Россию «пробуют на зуб» и пытаются устранить как мировой фактор, который «всегда стоял на пути зла». По словам главы государства, Россию пытаются ослабить любым путем. Он подчеркнул, что этого никогда ни у кого не получалось, не получается сейчас и не получится в будущем.