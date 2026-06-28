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Путин назвал дефицит топлива на внутреннем рынке некритичным

Ведомости

Дефицит топлива на внутреннем рынке сейчас есть, но он не критичный. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после съезда партии «Единая Россия».

«Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но он некритический», – сказал президент журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам главы государства, удары вооруженных сил Украины по российской энергетике создают проблемы, однако поврежденные объекты быстро восстанавливаются.

В целом, как подчеркнул Путин, такие удары никак не влияют на положение дел на фронте, где Украина отступает. Они направлены на то, чтобы создать раскол в российском обществе.

Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Главное

Бизнес / ТЭК

Для стабилизации обстановки необходимо принять ряд мер, в том числе наращивание производства и импорта, отметил президент.

«Ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, возникающие проблемы критического характера не носят. Все работает стабильно и с большим запасов прочности», – добавил он.

28 июня Путин на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» заявил, что Россию «пробуют на зуб» и пытаются устранить как мировой фактор, который «всегда стоял на пути зла». По словам главы государства, Россию пытаются ослабить любым путем. Он подчеркнул, что этого никогда ни у кого не получалось, не получается сейчас и не получится в будущем.

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