Путин: Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться

Россию «пробуют на зуб» и пытаются устранить как мировой фактор, который «всегда стоял на пути зла». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России». По словам главы государства, Россию пытаются ослабить любым путем. Он подчеркнул, что этого никогда ни у кого не получалось, не получается сейчас и не получится в будущем.