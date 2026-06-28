Путин: Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться
Россию «пробуют на зуб» и пытаются устранить как мировой фактор, который «всегда стоял на пути зла». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России». По словам главы государства, Россию пытаются ослабить любым путем. Он подчеркнул, что этого никогда ни у кого не получалось, не получается сейчас и не получится в будущем.
«Мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим безопасность страны и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – сказал президент России.
Путин заверил, что Россия безусловно справится со всеми вызовами, стоящими перед страной, включая террористические атаки на ее территорию и объекты инфраструктуры, а также решит задачи внутреннего развития.
В ходе выступления глава государства заявил, что правительство РФ продолжит реализацию программ жилищного строительства, поддержки предпринимательства и высокотехнологичных отраслей. Он также отметил, что попытки дестабилизации внутриполитической ситуации не увенчались успехом.
«Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой России», – сказал Путин.
Глава государства также отметил, что выборы в России в сентябре пройдут в строго установленные сроки.