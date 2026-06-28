Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Главное

Президент при этом отметил, что проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, на заправках есть очереди и не всегда можно найти нужную марку бензина. «И конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период», – сообщил Путин.