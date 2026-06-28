Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. Главное

Путин провел совещание по обеспечению внутреннего рынка топливом. ГлавноеПрезидент подчеркнул необходимость бесперебойного снабжения граждан и бизнеса
28 июня президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка страны. В ходе своего выступления глава государства сообщил о необходимости рассмотреть дополнительные решения, которые обеспечат бесперебойное стабильное снабжение топливом российских граждан и бизнеса, а также социально значимых организаций. Путин также отметил, что стоит обсудить реализацию уже принятых решений в этом направлении.
В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр экономики Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на мероприятии присутствовали руководители крупных энергетических компаний.
«Ведомости» собрали основные заявления российского президента.
О текущем состоянии внутреннего рынка
Путин заявил, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. «Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – сказал президент.
По словам российского лидера, резервы бензина в стране сейчас практически соответствуют уровню прошлого года, несмотря на поступление ранее накопленных объемов топлива.
Путин сообщил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) используются на максимуме. «Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период», – подчеркнул глава государства.
Президент отметил частные топливные компании как надежных партнеров государства в данной ситуации с бензином. По его словам, нефтегазовые компании решают возникающие неординарные задачи «четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан».
По данным Минэнерго, запасы бензина в РФ составляют 1,7 млн т, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – отметил российский лидер.
Дополнительные меры
Путин предложил рассмотреть дополнительные меры, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка топливом. Путин также отметил, что стоит обсудить реализацию уже принятых решений в этом направлении.
Глава государства также заявил о необходимости принять системные меры, которые ответят масштабу текущей ситуации с топливом. «Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – сказал президент.
Путин заявил о временном введении полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина в интересах отечественных потребителей. Он также рассказал о необходимости введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива.
Правительство создало специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в РФ, он работает в круглосуточном режиме, заявил президент.
Глава государства поручил приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса (АПК) соблюдались все графики поставок топлива. По его словам, от этого зависит урожай.
Президент при этом отметил, что проблемы для автомобилистов и бизнеса на топливном рынке сохраняются, на заправках есть очереди и не всегда можно найти нужную марку бензина. «И конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период», – сообщил Путин.