Главные заявления Новака об ажиотаже на рынке топлива и мерах властей

Ограничения на продажу топлива впервые были введены в Крыму и Севастополе на фоне ударов ВСУ. На данный момент уже более чем в 20 регионах введены различные ограничения на продажу бензина на АЗС. 24 июня Новак провел отдельное совещание, посвященное поставкам в рамках северного завоза для удаленных территорий, где ведомствам поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов.