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Главная / Экономика /

Главные заявления Новака об ажиотаже на рынке топлива и мерах властей

Вице-премьер рассказал о возможности краткосрочного запрета на экспорт дизеля
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Логистика и балансировка рынка
  • Ажиотажный спрос и наличие запасов
  • Запрет экспорта дизеля
  • Реакция властей и принятые меры

Вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС оценил ситуацию на топливном рынке. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. «Ведомости» собрали основные заявления вице-премьера.

Логистика и балансировка рынка

Власти перестраивают логистические связи в системе нефтепродуктообеспечения с учетом текущих потребностей.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», – сказал вице-премьер.

Ажиотажный спрос и наличие запасов

По оценке Новака, на рынке сформировался серьезный ажиотаж, который привел к искусственному росту спроса.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно», – заявил он.

При этом он подчеркнул, что в стране сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Запрет экспорта дизеля

Правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок.

«У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – сообщил он. Вице-премьер также добавил, что сегодня проведет совещание по ситуации на рынке топлива, на котором в том числе рассмотрят возможность такого запрета.

Реакция властей и принятые меры

Ранее, 23 июня, на совещании у президента Владимира Путина Новак охарактеризовал ситуацию как непростую, но контролируемую. Тогда же был введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также начата подготовка налоговых изменений для стимулирования поставок на внутренний рынок. НПЗ максимально увеличили загрузку, а плановые ремонты перенесены на более поздние сроки.

Ограничения на продажу топлива впервые были введены в Крыму и Севастополе на фоне ударов ВСУ. На данный момент уже более чем в 20 регионах введены различные ограничения на продажу бензина на АЗС. 24 июня Новак провел отдельное совещание, посвященное поставкам в рамках северного завоза для удаленных территорий, где ведомствам поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от сезонных факторов.

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