Новак: рассматривается краткосрочный запрет экспорта дизеля

Власти ряда российских регионов объявили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничительные меры вводятся не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса. Впервые такие ограничения ввели власти Крыма и Севастополя на фоне ударов ВСУ. Затем ограничения на продажу бензина появились в Адыгее, Липецкой и Курганской областях.