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Главная / Бизнес /

Новак: рассматривается краткосрочный запрет экспорта дизеля

Ведомости

В России рассматривают возможность введения запрета на несколько месяцев в отношении экспорта дизельного топлива для производителей. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы рассматриваем короткие сроки. У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – сказал он.

По словам вице-премьера, 26 июня он проведет совещание по ситуации на рынке топлива. Инициативу о краткосрочном запрете экспорта дизеля в том числе обсудят в ходе встречи.

24 июня Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, ключевой темой которого стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Ведомствам было поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов.

Власти ряда российских регионов объявили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничительные меры вводятся не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса. Впервые такие ограничения ввели власти Крыма и Севастополя на фоне ударов ВСУ. Затем ограничения на продажу бензина появились в Адыгее, Липецкой и Курганской областях.

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