Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку поставок топлива в ряд регионов

Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку поставок топлива в ряд регионовОна будет оказана субъектам, логистика в которых зависит от сезонных факторов
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство. Ключевой темой стали поставки в рамках северного завоза для удаленных территорий. Участвовали главы Минэнерго, Минвостокразвития и губернаторы регионов. Ведомствам поручено обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов.
«Это направление является безусловным приоритетом с учетом специфики удаленных территорий, сезонных ограничений и высокой значимости своевременного формирования необходимых запасов для устойчивого жизнеобеспечения регионов», – подчеркнули в правительстве.
Представители отраслевых компаний доложили о мерах по поддержке внутреннего рынка и обеспечению стабильных поставок. Компаниям и региональным властям поручено регулярно предоставлять актуальные данные о ситуации с нефтепродуктами.
Власти ряда российских регионов объявили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Ограничительные меры вводятся не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса. Впервые такие ограничения ввели власти Крыма и Севастополя на фоне ударов ВСУ. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на АЗС в республике прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет. 24 июня ограничения на продажу бензина ввели в Адыгее, Липецкой и Курганской областях.
Ранее, 8 июня, Новак призвал определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли и применить весь набор инструментов для надежного снабжения россиян топливом. 11 июня на совещании с вице-премьером представили комплекс мер по приоритетному обеспечению внутреннего рынка. 23 июня Новак допустил полный запрет на экспорт дизельного топлива, отметив, что уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.