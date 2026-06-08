Новак: необходимы конкретные шаги для снабжения россиян топливом

В конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в городе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. В Кремле заявили «Ведомостям», что Минэнерго разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом на полуострове.