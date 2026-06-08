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Главная / Бизнес /

Новак: необходимы конкретные шаги для снабжения россиян топливом

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, передает правительство РФ.

«Участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах», – говорится в сообщении.

В правительстве обсудили организацию бесперебойного снабжения топливом потребителей. Со стороны Минэнерго были представлены меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке.

Новак указал на необходимость определить конкретные шаги по отслеживанию ситуации в отрасли и применить весь набор инструментов для надежного снабжения россиян топливом.

В конце мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отмечал, что в городе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. В Кремле заявили «Ведомостям», что Минэнерго разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом на полуострове.

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