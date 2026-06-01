В Севастополе ожидают сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Логистические сложности с поставками топлива в Севастополе сохранятся в течение ближайшего месяца. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев на заседании правительства региона.

По его словам, власти предпринимают меры для увеличения объемов поставок и постепенной стабилизации ситуации.

«Ближайший месяц логистические сложности будут сохраняться. Будем дальше наращивать объемы доставки», – сказал Развожаев (цитата по «Интерфаксу»).

Губернатор подчеркнул, что необходимое топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако сохраняются перебои с логистикой. В связи с этим он вновь призвал жителей заправлять автомобили по мере необходимости и не запасаться топливом впрок.

По словам Развожаева, общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме. Все автобусы и троллейбусы вышли на маршруты, а для контроля ситуации с пассажиропотоком в город направлены две мониторинговые группы.

31 мая власти Крыма ввели временные ограничения на продажу бензина. Реализация АИ-92 была ограничена объемом до 20 л на одно транспортное средство, а отпуск топлива в канистры запретили. Бензин марки АИ-95 приоритетно отпускали для коммунального и социального транспорта. 30 мая Развожаев сообщал, что сформированный на сутки запас бензина на АЗС сети ТЭС был распродан за несколько часов. После этого АИ-92 и АИ-95 отпускался только по талонам. Власти поясняли, что это временная мера.

