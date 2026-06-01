В Севастополе ожидают сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

31 мая власти Крыма ввели временные ограничения на продажу бензина. Реализация АИ-92 была ограничена объемом до 20 л на одно транспортное средство, а отпуск топлива в канистры запретили. Бензин марки АИ-95 приоритетно отпускали для коммунального и социального транспорта. 30 мая Развожаев сообщал, что сформированный на сутки запас бензина на АЗС сети ТЭС был распродан за несколько часов. После этого АИ-92 и АИ-95 отпускался только по талонам. Власти поясняли, что это временная мера.