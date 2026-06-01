Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,612+1,19%VEON-RX58,8+1,55%CHKZ16 300+0,93%IMOEX2 576,06+0,41%RTSI1 142,62+0,41%RGBI118,54-0,26%RGBITR780,88-0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: проблемы топлива в Крыму стоят высоко на повестке дня

Ведомости

Вопрос нехватки бензина в Крыму стоит высоко на повестке дня, проблемы подлежат решению, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все уровни властей работают над решением проблем», – сказал он.

С 31 мая на территории Крыма из-за дефицита ввели приоритетную продажу бензина марки АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также реализацию по талонам без ограничения объема. Также водится ограничение на розничную реализацию бензина марки АИ-92: не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка бензином в канистры запрещена.

Подобные ограничительные меры уже вводились на территории Крыма и Севастополя в 2025 г. Они действовали на 270 АЗС по всему полуострову. Ограничения отменили 26 октября 2025 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её