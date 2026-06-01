Песков: проблемы топлива в Крыму стоят высоко на повестке дня

С 31 мая на территории Крыма из-за дефицита ввели приоритетную продажу бензина марки АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также реализацию по талонам без ограничения объема. Также водится ограничение на розничную реализацию бензина марки АИ-92: не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка бензином в канистры запрещена.