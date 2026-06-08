Песков: Минэнерго готовит меры для недопущения топливного кризиса в Крыму

31 мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. Он отмечал, что топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, но перебои с поставками пока сохраняются. Власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.