Песков: Минэнерго готовит меры для недопущения топливного кризиса в Крыму«Ведомости» спросили об угрозе изоляции полуострова от материковой части России
Минэнерго России разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Ведомости» спросили, видят ли в Кремле угрозу топливного кризиса и из-за этого изоляции от материковой части России. По словам Пескова, принимаются меры, чтобы об этом не приходилось говорить.
«Работает наш Минэнерго. В настоящий момент действительно определенные проблемы есть и разрабатывается комплекс мер для того, чтобы эту ситуацию исправлять», – ответил Песков.
31 мая в Крыму ввели временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. 1 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. Он отмечал, что топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, но перебои с поставками пока сохраняются. Власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.