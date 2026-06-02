Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом
Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложили президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с топливом на полуострове. Об этом рассказал Аксенов в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, глава государства дал профильным ведомствам поручения для решения проблемы. Аксенов рассказал, что поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем в объеме, пропорциональном численности населения субъектов.
Он также подчеркнул, что 3 июня на сайте минтопэнерго Крыма будет опубликована интерактивная карта с информацией о наличии топлива на заправочных станциях по муниципалитетам.
31 мая в Крыму были введены временные ограничения на продажу топлива. Отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправка канистр была запрещена. 1 июня Развожаев заявлял, что в Севастополе логистические сложности могут продлиться еще около месяца. По его словам, топливо закуплено и ежедневно поступает на заправки, однако перебои с поставками пока сохраняются. Поэтому власти рекомендуют автомобилистам заправляться по мере необходимости и не создавать запасы.