Новак допустил полный запрет на экспорт дизеля из России
Кабмин рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Новака, власти совместно с нефтяными компаниями и профильными ведомствами в ежедневном режиме отслеживают ситуацию на топливном рынке.
«Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива», – сказал Новак.
1 июня правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Мера была принята для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива. Ограничения не распространяются на топливо, находящееся в технологических емкостях воздушных судов, партии авиакеросина, оформленные до введения запрета, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.
Кроме того, со 2 апреля действует запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ограничение будет действовать до 31 июля и направлено на обеспечение внутреннего рынка топливом в период сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных работ, а также на фоне повышения мировых цен на нефть.