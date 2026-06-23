Новак допустил полный запрет на экспорт дизеля из России

1 июня правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Мера была принята для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива. Ограничения не распространяются на топливо, находящееся в технологических емкостях воздушных судов, партии авиакеросина, оформленные до введения запрета, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.