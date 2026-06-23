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Новак допустил полный запрет на экспорт дизеля из России

Ведомости

Кабмин рассматривает возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Новака, власти совместно с нефтяными компаниями и профильными ведомствами в ежедневном режиме отслеживают ситуацию на топливном рынке.

«Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива», – сказал Новак.

Новак: ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая

Бизнес / ТЭК

1 июня правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 г. Мера была принята для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива. Ограничения не распространяются на топливо, находящееся в технологических емкостях воздушных судов, партии авиакеросина, оформленные до введения запрета, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, со 2 апреля действует запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ограничение будет действовать до 31 июля и направлено на обеспечение внутреннего рынка топливом в период сезонного роста спроса и проведения сельскохозяйственных работ, а также на фоне повышения мировых цен на нефть.

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