Правительство запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября
Правительство РФ запретило экспорт авиатоплива из страны до 30 ноября. Это следует из сообщения на сайте кабмина.
Решения принято для «обеспечения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке».
Исключения составляют топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу временных ограничений, а также поставки по межправительственным соглашениям.
2 апреля кабмин ввел запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение приняли для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. 21 апреля Минэнерго заявило об отсутствии рисков дефицита авиатоплива в России.