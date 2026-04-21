Минэнерго сообщило об отсутствии рисков дефицита авиатоплива в России
Россия в полном объеме обеспечивает внутренний спрос на авиационное топливо, рисков дефицита на внутреннем рынке не наблюдается. Об этом сообщило Минэнерго, передает ТАСС.
В министерстве уточнили, что производственные мощности и запасы позволяют стабильно покрывать потребности авиаперевозчиков. Волатильность цен носит рыночный характер и обусловлена внешней конъюнктурой. Для российских авиационных компаний действует «демпфер», обеспечивающий удержание конечных цен на авиатопливо на относительно невысоком уровне.
По данным ведомства, сейчас ситуация не требует экстренных регуляторных мер.
20 апреля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Евросоюз выступит с инициативой по оптимизации распределения авиатоплива между странами-членами и «поможет найти альтернативные источники поставок». По данным агентства, Еврокомиссия 22 апреля сообщит, что предложит эти меры в мае.
В блоке импортируется примерно 40% авиационного топлива. Половина этого объема поступает через Ормузский пролив, проход через который блокирует Иран на фоне эскалации конфликта с США.