ЕС предложит меры по оптимизации распределения авиатоплива между странами союза
Евросоюз выступит с инициативой по оптимизации распределения авиационного топлива между странами-членами и «поможет найти альтернативные источники поставок». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.
По данным агентства, Европейская комиссия (ЕК) объявит 22 апреля, что предложит эти меры уже в мае.
В блоке импортируется примерно 40% авиационного топлива. Половина этого объема поступает через Ормузский пролив.
США и Иран 7 апреля договорились о двухнедельном перемирии. 13 апреля американские силы начали блокировать Ормузский пролив. 17 апреля Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США продолжили блокаду иранских портов. Тогда Тегеран опять закрыл пролив.