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Главная / Бизнес /

Новак: ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая

Ведомости

Ситуация на рынке топлива непростая, но контролируемая, заверил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке – она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей», – сказал он (цитата по ТАСС).

Новак добавил, что разработан комплекс мер для обеспечения дополнительных поставок топлива, «особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты».

«Ведомости» писали 23 июня, что правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России. Для этого власти, в частности, могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. 

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