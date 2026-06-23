Новак: ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая
Ситуация на рынке топлива непростая, но контролируемая, заверил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
«Что касается текущей ситуации на топливном рынке – она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей», – сказал он (цитата по ТАСС).
Новак добавил, что разработан комплекс мер для обеспечения дополнительных поставок топлива, «особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты».
«Ведомости» писали 23 июня, что правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России. Для этого власти, в частности, могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.