Правительство подготовит план стабилизации рынка топлива

По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с итогами совещания, в перечень мероприятий может войти обеспечение импорта моторного топлива в Россию. При этом Минфин должен скорректировать демпфирующий механизм на топливном рынке таким образом, чтобы правительство имело возможность осуществлять платежи по нему при ввозе нефтепродуктов.