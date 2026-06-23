Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MGNT1 988-4,49%CNY Бирж.10,989+1,68%IMOEX2 318,28-4,23%RTSI990,05-4,65%RGBI115,38-1,8%RGBITR765,56-1,65%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство подготовит план стабилизации рынка топлива

Он предполагает увеличение импорта и выпуск продуктов с большим содержанием серы
Василий Милькин
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба правительства. «Ведомости» выяснили, какие инициативы могут войти в этот план.

По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с итогами совещания, в перечень мероприятий может войти обеспечение импорта моторного топлива в Россию. При этом Минфин должен скорректировать демпфирующий механизм на топливном рынке таким образом, чтобы правительство имело возможность осуществлять платежи по нему при ввозе нефтепродуктов.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь