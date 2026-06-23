Правительство подготовит план стабилизации рынка топлива

Правительство подготовит план стабилизации рынка топливаОн предполагает увеличение импорта и выпуск продуктов с большим содержанием серы
Вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба правительства. «Ведомости» выяснили, какие инициативы могут войти в этот план.
По словам двух источников «Ведомостей», знакомых с итогами совещания, в перечень мероприятий может войти обеспечение импорта моторного топлива в Россию. При этом Минфин должен скорректировать демпфирующий механизм на топливном рынке таким образом, чтобы правительство имело возможность осуществлять платежи по нему при ввозе нефтепродуктов.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам