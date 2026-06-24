В Адыгее, Липецке и Кургане ввели временные ограничения на продажу бензина
В Республике Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил глава региона Мурат Кумпилов по итогам заседания оперативного штаба.
По его словам, поставки в регион происходят в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива – в норме. При этом Кумпилов подчеркнул, что в последнее время наблюдается повышенный спрос на АЗС, что приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных заправках и искуственному дефициту.
Глава Адыгеи отметил, что временные ограничения направлены на стабилизацию обстановки в республике и на равномерное распределение топлива. Кумпилов тажке поручил профильным службам взаимодействовать с поставщиками.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил о временном порядке отпуска бензина на АЗС. С 23 по 28 июня АИ-92 и АИ-95, АИ-100 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 л на один автомобиль. Он уточнил, что заправка возможна только в бак. При этом на дизельное топливо ограничения не применяются. По словам Артамонова, спецслужбы обеспечиваются отдельно.
Губернатор отметил, что власти Липецкой области также следят за ценообразованием на бензин совместно с региональным управлением антимонопольной службы.
В Курганской области также вводятся ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил заместитель губернатора по экономической политике Сергей Гаврин по итогам заседания оперативного штаба по ГСМ. Согласно установленным лимитам, в населенных пунктах на один автомобиль разрешено не более 40 л бензина и 80 л дизельного топлива. На трассовых АЗС лимиты составляют до 40 л бензина и до 200 л дизеля. Заправка топлива в канистры запрещена.
21 июня на крымских автозаправочных станциях прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. По словам главы региона Сергея Аксенова, топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.