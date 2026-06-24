В Адыгее, Липецке и Кургане ввели временные ограничения на продажу бензина

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил о временном порядке отпуска бензина на АЗС. С 23 по 28 июня АИ-92 и АИ-95, АИ-100 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 л на один автомобиль. Он уточнил, что заправка возможна только в бак. При этом на дизельное топливо ограничения не применяются. По словам Артамонова, спецслужбы обеспечиваются отдельно.