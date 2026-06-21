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На крымских АЗС перестали отпускать топливо физическим и юридическим лицам

Ведомости

С 9:00 21 июня на крымских автозаправочных станциях прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.

О всех дальнейших решениях в связи с ситуацией, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Аксенов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

22 мая в Севастополе были введены ограничения на продажу бензина. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан». Аксенов сообщал, что с 13 июня сети «Атан» и «ТЭС» в республике перешли на фиксированные цены на топливо. Стоимость дизельного топлива составляет 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.

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