В Севастополе ввели ограничения на отпуск бензина на АЗС
Продажа бензина на автозаправочных станциях (АЗС) Севастополя ограничена до 20 л в одни руки, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Чтобы избежать ажиотажа, как и в прошлый раз, вводим меру, которая уже доказала свою эффективность: продажа топлива на заправках сети ТЭС будет ограничена 20 л в один автомобиль или одну канистру до стабилизации ситуации», – написал он.
Как объяснил Развозжаев, в случае если житель города приезжает на АЗС на машине, он может выбрать: заправить машину или набрать канистру. Население также может прийти на станцию с канистрой и залить топливо. По словам губернатора, сейчас на заправках сети АТАН в наличии бензин марок АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо. При этом оно есть не на всех станциях. Частично на заправках ТЭС имеется АИ-92, к вечеру 22 мая ожидается также поставка АИ-95-го и дизеля.
В 2025 г. в Крыму и Севастополе уже вводили лимиты на продажу топлива для урегулирования ситуации с его наличием. Аксенов в октябре сообщил, что на территории Крыма будут выдавать не более 20 л в одни руки вместо 30 л. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы продолжали обеспечивать в полной мере.