Власти Крыма снизили лимит на бензин до 20 литров в одни руки

29 сентября в Крыму ввели временные меры по стабилизации цен и поставок топлива. Аксенов говорил, что лимит на 30 л бензина или дизеля в одни руки будет действовать в течение 30 дней. При этом максимальные цены установили на уровне 75 руб./л, 70 руб./л, 76 руб./л и 80 руб./л за дизельное топливо, АИ-92, АИ-95 и АИ-95 премиум соответственно.