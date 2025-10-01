Власти Крыма снизили лимит на бензин до 20 литров в одни руки
В Крыму будут выдавать не более 20 л в одни руки вместо 30 л. Такая мера принята, так как предыдущие шаги не привели к полной стабилизации ситуации с наличием автомобильного топлива на местных АЗС, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
«При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», – подчеркнул глава республики.
1 октября глава Минэнерго Сергей Цивилев на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что ведомство планирует решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах до конца октября. Он отметил, что эта ситуация теперь находится под его личным контролем.
29 сентября в Крыму ввели временные меры по стабилизации цен и поставок топлива. Аксенов говорил, что лимит на 30 л бензина или дизеля в одни руки будет действовать в течение 30 дней. При этом максимальные цены установили на уровне 75 руб./л, 70 руб./л, 76 руб./л и 80 руб./л за дизельное топливо, АИ-92, АИ-95 и АИ-95 премиум соответственно.