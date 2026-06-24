Более 10 регионов сообщили об ограничениях при продаже бензина

Первыми в России ограничения ввели власти Крыма и Севастополя. Еще в конце мая бензин и дизтопливо в этих регионах стали продаваться в объеме не более 20 л на одно транспортное средство или по талонам (QR-кодам). 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на АЗС в республике прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики, уточнил он. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 июня также сообщил, что свободная продажа топлива и заправку по QR-кодам остановлена с 21 июня. Топливо реализуется для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, необходимый запас для этого сформирован, уточнил он.