Более 10 регионов сообщили об ограничениях при продаже бензина

Более 10 регионов сообщили об ограничениях при продаже бензинаЭто превентивная мера для сдерживания ажиотажного спроса
Власти более 10 российских регионов объявили об ограничениях при продаже автомобильного топлива на автозаправочных станциях (АЗС) для борьбы с ажиотажным спросом, подсчитали «Ведомости». Это следует из сообщений руководителей регионов и пресс-служб региональных правительств.
Ограничительные меры вводятся не из-за физического дефицита топлива, а из-за риска его возникновения на фоне повышенного спроса, отмечают региональные власти. Также ограничения, в том числе лимиты на реализацию бензина и дизельного топлива, вводят и операторы АЗС.
Например, в Воронежской области некоторые АЗС еще в середине июня прекратили реализацию топлива в канистры и другую тару. Эту меру владельцы АЗС объясняли не дефицитом бензина и дизтоплива, а стремлением не допустить их вывоз в другие регионы, сообщала пресс-служба правительства региона.
«Татнефть» ввела лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива на всех автозаправках в России, сообщала компания 16 июня. Лимит на продажу безимени установлен в размере бензин 30 л, дизтоплива для легковых автомобилей – 60 л, дизтопливо для грузовых автомобилей – 300 л.
22 июня Воронежской правительство области сообщило, что «Лукойл» с 23 июня устанавливаются временные ограничения на территории региона: норма продажи в Воронеже составит 30 л бензина и 60 л дизеля, на трассе – 60 л и 200 л соответственно. В пресс-службе уточнили, что запас топлива на АЗС федеральных сетей сохраняется в достаточном объеме, а его временное отсутствие на отдельных заправочных станциях связано «с логистическими вопросами и повышением спроса».
В тот же день об ограничениях сообщили главы Саратовской, Тамбовской и Омской областей. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об установлении лимита отпуска бензина для физических лиц с 23 по 30 июня в размере не более 30 л на одну машину. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что лимит продажи бензина на АЗС в регионе составит 40 л на транспортное средство, дизеля – 80 л (200 л на АЗС, расположенных на трассах). Ограничения введены во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции, уточнил он. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первышева, в регионе введен запрет на отпуск бензина и дизеля в канистры и другую тару.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Владимирской области Роман Авдеев 22 июня сообщили о приоритетном снабжении топливом экстренных и коммунальных служб, общественного транспорта и сельхозтехники.
23 июня, по данным на 20:00 мск, об ограничениях сообщили власти Вологодской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и Новосибирской областей.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что ограничения на продажу топлива в регионе ввел «Лукойл». Вдоль трасс установлен лимит на продажу бензина в размере не более 30 л, дизтопливо – не более 200 л, при этом дефицита бензина в регионе нет, уточнил он. По словам губернатора, он обратился к поставщикам топлива с просьбой снять введенные ограничения.
В Пензенской области с 23 июня продажа бензина для физлиц составит до 100 л на одну машину, дизтоплива – до 200 л, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, в регионе достаточные запасы топлива, а перебои возникли у отдельных АЗС, которые столкнулись с логистическими проблемами. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что регион вводит ограничения на отпуск топлива на АЗС из-за их введения в «некоторых соседних регионах».
В Белгородской области введены лимиты отпуска топлива для физических лиц на АЗС «Лукойла» – не более 30 л бензина и 60 л дизеля, а на ряде АЗС «Газпром нефти» приостановлена продажа бензина марки Аи-95, сообщило Минэкономразвития и промышленности региона. В Волгоградской области, согласно сообщению комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона, на АЗС «Лукойла» установлены лимиты в 30 л бензина и 60 л дизтоплива в черте города и 200 л дизтоплива на трассе.
Первыми в России ограничения ввели власти Крыма и Севастополя. Еще в конце мая бензин и дизтопливо в этих регионах стали продаваться в объеме не более 20 л на одно транспортное средство или по талонам (QR-кодам). 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на АЗС в республике прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики, уточнил он. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 июня также сообщил, что свободная продажа топлива и заправку по QR-кодам остановлена с 21 июня. Топливо реализуется для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города, необходимый запас для этого сформирован, уточнил он.
Вице-премьер Александр Новак 23 июня на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов «непростая, но контролируемая». По его словам, правительство разработало комплекс мер по обеспечению дополнительных поставок топлива, что позволяет решать «периодически возникающие объективные логистические проблемы» в отдельных регионах и на отдельных АЗС. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам, добавил он.
Как писали «Ведомости», 22 июня по итогам совещания по ситуации на российском рынке нефтепродуктов Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка. По словам источников «Ведомостей», в перечень мероприятий могут войти увеличение импорта моторного топлива и возможность выпуска нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.
Введение ограничений в регионах являются следствием дисбаланса на российском топливном рынке, который обусловлен внеплановыми ремонтами на НПЗ в период пикового спроса, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин и директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.
По оценке аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, снижение объема нефтепереработки в России сейчас сопоставимо с уровнями августа-сентября прошлого года, когда правительство признало наличие определенного дефицита топлива. При этом правительство своевременно приняло все необходимые административные меры, в частности, ввело запрет на экспорт и увеличивает импорт топлива, отмечает эксперт.
Прокофьев обращает внимание, что нормирование объемов отпуска топлива – превентивная мера, направленная на сдерживание ажиотажа и предотвращение перерастания локальных перебоев в системный дефицит. В условиях, когда доступность топлива становится менее предсказуемой, у потребителей возникают стимулы для закупок дополнительных объемов, чтобы предотвратить риски нехватки в будущем, поясняет Терешкин.
Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает ограничения объемов продаж бензина и дизеля на АЗС оптимальной мерой снижения ажиотажного и спекулятивного спроса. По его мнению, в ближайшие недели благодаря принимаемым правительством мерам ситуация на топливном рынке полностью стабилизируется.
В то же время, по мнению Кауфмана, массовое ограничение объемов продаж топлива на заправках может восприниматься потребителями как подтверждение проблем и вызывать дополнительный ажиотаж. Минэнерго не раскрывает объемы производства и запасов нефтепродуктов и это осложняет ситуацию, считает эксперт.