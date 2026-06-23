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Главная / Политика /

Главное из совещания Путина о ситуации с топливом и сообщения с Крымом

Президент поручил минимизировать последствия ударов ВСУ
Михаил Беляев
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ
Главное
  • О реагировании на угрозы и атаки
  • Об условиях переговоров с Украиной
  • О стабилизации топливного рынка
  • О поддержке туризма и сообщении с Крымом

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Он поручил минимизировать угрозы от атак ВСУ, изложил условия мирных переговоров, а также заслушал доклады вице-премьеров о ситуации на топливном рынке, поддержке туризма и безопасности Крыма. «Ведомости» собрали основные тезисы с совещания.

О реагировании на угрозы и атаки

Путин заявил, что Киев наносит удары по гражданским объектам, пытаясь создать впечатление сильных позиций для возобновления переговоров. По его оценке, «реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому».

Президент потребовал от всех уровней власти ритмичной работы по купированию угроз. Он подчеркнул, что задача по их минимизации лежит не только на Минобороны и силовых ведомствах, но и на правительстве и главах регионов.

«В этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично», – сказал глава государства.

Об условиях переговоров с Украиной

Правительство подготовит план стабилизации рынка топлива

Бизнес / ТЭК

Путин подтвердил готовность России к мирным переговорам, но на строго оговоренных условиях. Базой для них должны стать договоренности, достигнутые в Стамбуле и парафированные украинской делегацией, а также модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже. Президент подчеркнул, что не видит оснований отходить от этих договоренностей со стороны России.

При этом он добавил, что переговоры должны вестись «на базе реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в министерстве иностранных дел».

О стабилизации топливного рынка

Вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Разработан комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон повышенного спроса.

Все НПЗ максимально увеличили загрузку, сокращены сроки плановых ремонтов.

Вертикально интегрированные компании несут основную нагрузку по насыщению рынка и помогают независимым сетям АЗС. Уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, правительство рассматривает распространение полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Для стимулирования поставок на внутренний рынок подготовлены налоговые изменения в законодательство, которые будут приняты в ближайшие дни.

О поддержке туризма и сообщении с Крымом

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство совместно с регионами проработало меры по поддержке предприятий туристической отрасли.

«С учетом текущей ситуации происходит некоторое снижение туристической активности на полуострове», – отметил он.

Кроме того, он доложил о реализации дополнительных мер для защиты транспортного сообщения с Крымским полуостровом. «Также мы реализуем дополнительные меры с министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», – сказал Хуснуллин.

Ход строительных работ в Крыму держится на контроле для недопущения простоев. Идет подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, при необходимости коммунальным службам окажут поддержку.

Будут приняты все оперативные решения, чтобы планомерно продолжать социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя.

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