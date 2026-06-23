Новак рассказал о максимальном увеличении мощности на всех российских НПЗ
Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории страны максимально увеличили мощности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам вице-премьера РФ, Минэнерго занимается контролем соответствующих графиков и постоянно оптимизирует сроки ремонтов.
22 июня «Ведомости» сообщали, что правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России. В частности, в стране для этих целей могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.
19 июня Новак говорил, что надежное снабжение внутреннего рынка РФ нефтепродуктами и контроль цен сейчас считаются ключевыми задачами на текущем этапе. Он обратил внимание, что сейчас необходимо обеспечение бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.