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Главная / Бизнес /

Новак рассказал о максимальном увеличении мощности на всех российских НПЗ

Ведомости

Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории страны максимально увеличили мощности. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания членов правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам вице-премьера РФ, Минэнерго занимается контролем соответствующих графиков и постоянно оптимизирует сроки ремонтов.

22 июня «Ведомости» сообщали, что правительство готовит план стабилизации рынка топлива в России. В частности, в стране для этих целей могут разрешить выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента.

19 июня Новак говорил, что надежное снабжение внутреннего рынка РФ нефтепродуктами и контроль цен сейчас считаются ключевыми задачами на текущем этапе. Он обратил внимание, что сейчас необходимо обеспечение бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.

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