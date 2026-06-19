Новак обозначил приоритеты по обеспечению рынка РФ топливом
Надежное снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами и контроль цен остаются ключевыми задачами на текущем этапе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания правительства по нефтепродуктам.
В правительственном сообщении отмечается, что Новак акцентировал внимание на необходимости бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.
19 июня управление ФАС по Калужской области взяло на контроль ситуацию с ценами на автомобильное топливо в регионе на фоне сообщений о росте цен на ряде автозаправочных станций и увеличении очередей на АЗС. ФАС РФ направила запрос о ценообразовании сети АЗС «Трасса», которой владеет ПАО «Евротранс». Накануне ведомство потребовало от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках.
С мая в ряде регионов России произошел резкий скачок цен на топливо. Временные ограничения на продажу бензина ввели в Республике Коми в целях рационального распределения ресурсов. В Крыму и Севастополе АЗС стали отпускать до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении. 15 июня в Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива.