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Новак обозначил приоритеты по обеспечению рынка РФ топливом

Ведомости

Надежное снабжение внутреннего рынка России нефтепродуктами и контроль цен остаются ключевыми задачами на текущем этапе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам заседания правительства по нефтепродуктам.

В правительственном сообщении отмечается, что Новак акцентировал внимание на необходимости бесперебойных поставок топлива и постоянного мониторинга ценовой ситуации.

19 июня управление ФАС по Калужской области взяло на контроль ситуацию с ценами на автомобильное топливо в регионе на фоне сообщений о росте цен на ряде автозаправочных станций и увеличении очередей на АЗС. ФАС РФ направила запрос о ценообразовании сети АЗС «Трасса», которой владеет ПАО «Евротранс». Накануне ведомство потребовало от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках.

С мая в ряде регионов России произошел резкий скачок цен на топливо. Временные ограничения на продажу бензина ввели в Республике Коми в целях рационального распределения ресурсов. В Крыму и Севастополе АЗС стали отпускать до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении. 15 июня в Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива.

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