Новак обозначил приоритеты по обеспечению рынка РФ топливом

19 июня управление ФАС по Калужской области взяло на контроль ситуацию с ценами на автомобильное топливо в регионе на фоне сообщений о росте цен на ряде автозаправочных станций и увеличении очередей на АЗС. ФАС РФ направила запрос о ценообразовании сети АЗС «Трасса», которой владеет ПАО «Евротранс». Накануне ведомство потребовало от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках.