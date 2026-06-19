ФАС проверит ценообразование на заправках «Трассы»
Компания должна направить данные о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации, а также предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.
Накануне ФАС потребовала от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках. 16 июня служба сообщала о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах топливом. Дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО «Солид – товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».
С мая в ряде регионов России произошел резкий скачок цен на топливо. В Крыму и Севастополе АЗС стали отпускать до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении. 15 июня в Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива.