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ФАС проверит ценообразование на заправках «Трассы»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба РФ направила запрос о ценообразовании сети АЗС «Трасса», которой владеет ПАО «Евротранс». Это следует из информации на сайте ведомства.

Компания должна направить данные о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации, а также предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива.

Накануне ФАС потребовала от крупной сети АЗС «Нефтьмагистраль» обосновать цены на заправках. 16 июня служба сообщала о выявлении признаков картельного сговора на биржевых торгах топливом. Дело о возможном нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО «Солид – товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел».

С мая в ряде регионов России произошел резкий скачок цен на топливо. В Крыму и Севастополе АЗС стали отпускать до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении. 15 июня в Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива.

18 июня украинские дроны ударили по территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В связи с этим в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех автозаправочных станций в городе осуществляются в штатном режиме.

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