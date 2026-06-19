ФАС проверит ценообразование на заправках «Трассы»

18 июня украинские дроны ударили по территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В связи с этим в комплексе городского хозяйства столицы заявили, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех автозаправочных станций в городе осуществляются в штатном режиме.