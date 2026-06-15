В Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива
В Севастополе 15 июня свободная продажа топлива будет доступна на восьми заправках сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, с 10:00 бензин АИ-92 можно приобрести на АЗС в селе Верхнесадовое, в Инкермане на Симферопольском шоссе, а также на Камышовом шоссе и улицах Хрусталева и Генерала Мельника. Бензин АИ-95 Ultra поступил в продажу на заправках на улице Хрусталева, Камышовом шоссе и в селе Гончарное. Дизельное топливо ДТ Ultra доступно на АЗС на Камышовом шоссе, улице Хрусталева и в Гончарном.
При этом на заправках сети «ТЭС» сохраняется порядок отпуска топлива по QR-кодам. Персональный код дает право приобрести до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении.
Ограничения на продажу бензина в Севастополе были введены 22 мая. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. С 7 июня власти начали смягчать ограничения, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».
Также сообщалось, что с 13 июня в Крыму сети «Атан» и «ТЭС» перешли на фиксированные цены на топливо. Стоимость дизельного топлива составляет 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.