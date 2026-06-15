Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,731+1,2%UTAR9,87+0,1%BISVP10,31-0,39%IMOEX2 542,72+1,09%RTSI1 113,98+1,09%RGBI118,57+0,12%RGBITR784,47+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива

Ведомости

В Севастополе 15 июня свободная продажа топлива будет доступна на восьми заправках сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, с 10:00 бензин АИ-92 можно приобрести на АЗС в селе Верхнесадовое, в Инкермане на Симферопольском шоссе, а также на Камышовом шоссе и улицах Хрусталева и Генерала Мельника. Бензин АИ-95 Ultra поступил в продажу на заправках на улице Хрусталева, Камышовом шоссе и в селе Гончарное. Дизельное топливо ДТ Ultra доступно на АЗС на Камышовом шоссе, улице Хрусталева и в Гончарном.

При этом на заправках сети «ТЭС» сохраняется порядок отпуска топлива по QR-кодам. Персональный код дает право приобрести до 20 л определенной марки топлива для конкретного автомобиля при его предъявлении.

Ограничения на продажу бензина в Севастополе были введены 22 мая. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. С 7 июня власти начали смягчать ограничения, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».

Также сообщалось, что с 13 июня в Крыму сети «Атан» и «ТЭС» перешли на фиксированные цены на топливо. Стоимость дизельного топлива составляет 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь