В Севастополе частично возобновилась свободная продажа топлива

По его словам, с 10:00 бензин АИ-92 можно приобрести на АЗС в селе Верхнесадовое, в Инкермане на Симферопольском шоссе, а также на Камышовом шоссе и улицах Хрусталева и Генерала Мельника. Бензин АИ-95 Ultra поступил в продажу на заправках на улице Хрусталева, Камышовом шоссе и в селе Гончарное. Дизельное топливо ДТ Ultra доступно на АЗС на Камышовом шоссе, улице Хрусталева и в Гончарном.