Москва и область подверглись сильной атаке дронов ВСУ

Москва и область подверглись сильной атаке дронов ВСУУдары вызвали пожар на НПЗ в Капотне
Москва и Подмосковье в ночь с 17 на 18 июня претерпели одну из крупнейших с начала налетов дронов ВСУ атаку. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за время налета минимум с полуночи до утра ПВО сбила 180 дронов. В 9.23 мск Собянин сообщил, что атака закончилась и была отражена. Минобороны сообщило, что всего сбито 992 украинских беспилотника (включая прифронтовую зону) без разбивки по регионам.
В Москве среди целей был Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, на юго-востоке столицы. О попадании мэр написал в 6.13 мск в Telegram : «Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры». Спустя девять часов Собянин сообщил, что пожар на МНПЗ «в основном локализован»: «Производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет».
На момент сдачи заметки о ликвидации пожара не сообщалось. Завод под ударом уже второй раз с 16 июня.
МНПЗ в Капотне – значимый в Центральной России, мощностью около 12 млн т в год, удовлетворяет около 40% потребностей региона в моторном топливе и бензине и дизтопливе, говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но, по его словам, это не безальтернативный источник топлива для столицы. После атаки дороги около МНПЗ были перекрыты.
Метеоролог Ирина Кузнецова сообщила агентству городских новостей «Москва», что погодные условия обеспечивают нормальное качество воздуха в столице. В Telegram-канале минэкологии Подмосковья сообщается, что в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе установлено 39 постов наблюдения за состоянием воздуха: «Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксировано», – заявили в ведомстве. Но там же опубликовали рекомендации на случай превышения ПДК: не перенапрягаться физически, так как это влечет к учащенному дыханию, минимизировать нахождение на улице, включая вождение автомобиля, а при выходе из дома использовать маски.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
Атака украинских БПЛА затронула и работу воздушных гаваней. Всего 18 июня из-за плана «Ковер», по данным онлайн-табло четырех московских аэропортов, отменено или задержано 527 рейсов, «Аэрофлот» и «Россия» объявили о переносе 170 рейсов. «Аэрофлот» попросил пассажиров сдавать билеты удаленно. По данным АТОР, ситуация затронула около 8000 туристов. Основные московские аэропорты (кроме Жуковского), по данным Росавиации, были закрыты для вылетов полностью или частично два с половиной часа.
Реакция рынка
В Подмосковье в основном под удар попали прилегающие к юго-востоку Москвы районы, ранены 17 человек. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на ул. Гагарина, повредил балконные плиты, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне, в Электростали – кровля частного дома и сожжен автомобиль. Обломки БПЛА повредили и вызвали пожары в ряде дачных домов в области. Атака вызвала пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы и в ТЦ «Белая дача» в Котельниках. «Белую дачу» потушили около полудня, сообщили в МЧС.
Украина, не получив ракет «Томагавк» от США для ударов вглубь России в 2025 г., освоила массовое, судя по отчету Минобороны, производство эрзацев с тем же функционалом – дронов средней дальности, говорит редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев. Украина пытается усилить переговорные позиции, грозя трудностями гражданскому населению, говорит Корнев.
В подготовке статьи участвовала Татьяна Акиншина