Москва и область подверглись сильной атаке дронов ВСУ

В Подмосковье в основном под удар попали прилегающие к юго-востоку Москвы районы, ранены 17 человек. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на ул. Гагарина, повредил балконные плиты, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне, в Электростали – кровля частного дома и сожжен автомобиль. Обломки БПЛА повредили и вызвали пожары в ряде дачных домов в области. Атака вызвала пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы и в ТЦ «Белая дача» в Котельниках. «Белую дачу» потушили около полудня, сообщили в МЧС.