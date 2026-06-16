ФАС сообщила о признаках картеля на биржевых торгах нефтепродуктами
В отношении АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
По данным ведомства, служба выявила признаки картеля в ходе внеплановых выездных проверок. Найденные факты говорят о координации организаций при заключении сделок на биржевых торгах, уточнила надзорная служба. Как отметили представители ФАС, в действиях компаний заподозрили сговор для получения дохода в особо крупном размере. Они регулярно перепродавали бензин и дизтопливо по завышенным ценам.
Ведомство подчеркнуло, что организации систематически совершали действия на биржевых торгах, что приводило к выкупу всего объема топлива на бирже. В результате добросовестные участники рынка теряли или получали ограниченную возможность покупки нефтепродуктов. По данным ФАС, в случае установления вины участники картеля получат штрафы по ст. 14.32 КоАП РФ.
В октябре 2025 г. ФАС возбуждала антимонопольное дело в отношении независимых участников розничного рынка топлива в Крыму. Тогда признаки заключения картельного соглашения были выявлены в действиях автозаправочных станциях. В тот же период территориальные управления службы выдали предупреждения сетям автозаправочных станций в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях.