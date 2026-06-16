ФАС сообщила о признаках картеля на биржевых торгах нефтепродуктами

По данным ведомства, служба выявила признаки картеля в ходе внеплановых выездных проверок. Найденные факты говорят о координации организаций при заключении сделок на биржевых торгах, уточнила надзорная служба. Как отметили представители ФАС, в действиях компаний заподозрили сговор для получения дохода в особо крупном размере. Они регулярно перепродавали бензин и дизтопливо по завышенным ценам.