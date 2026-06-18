Поставка нефтепродуктов и работа АЗС в Москве идут в штатном режиме

В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Московский регион, Курскую и Ростовскую области. В результате атак есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммерческие здания.