Поставка нефтепродуктов и работа АЗС в Москве идут в штатном режиме
Поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех автозаправочных станций в городе осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Сообщение опубликовано в связи с поступающими запросами о ситуации с обеспечением столицы нефтепродуктами и работой АЗС, отмечает ведомство. В комплексе подчеркнули, что поставки топлива и функционирование заправочных станций продолжаются без изменений.
По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью и утром 18 июня на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника ВСУ.
Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По словам Собянина, на предприятии проводятся работы по ликвидации последствий атаки. Кроме того, повреждения получило одно из зданий торгового центра «Садовод».
В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Московский регион, Курскую и Ростовскую области. В результате атак есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммерческие здания.