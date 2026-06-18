Главное об атаке беспилотников на Москву и регионы России

Главное об атаке беспилотников на Москву и регионы РоссииСбито около 1000 дронов, поврежден Московский НПЗ, есть погибшие и раненые
В ночь на 18 июня российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак украинских беспилотников. Основной удар пришелся на Московский регион, Курскую и Ростовскую области. В результате атак есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и коммерческие здания. «Ведомости» собрали главное о произошедшем.
Атака на Москву и Подмосковье
По последним данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью и утром на подлете к столице были сбиты 194 беспилотника ВСУ.
Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам Собянина, на предприятии проводятся работы по ликвидации последствий атаки. Кроме того, повреждения получило одно из зданий торгового центра «Садовод».
Из-за падения обломков и работы экстренных служб временно ограничивалось движение транспорта на ряде улиц в районе МКАД на юго-востоке столицы.
В Подмосковье повреждения зафиксированы в Электростали, Жуковском, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Пострадали частные и многоквартирные дома, в отдельных случаях возникли пожары. В Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промышленной зоне. Обломки также попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», где произошло возгорание.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших достигло 17 человек, среди них двое детей. Наибольшее количество раненых зафиксировано в Котельниках – девять человек, включая трехлетнего ребенка. В Раменском пострадали три человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще двое мужчин получили ранения в Люберцах.
В городе Дзержинский 46-летний мужчина получил ранение шеи. На территории ТЦ «Садовод» пострадал 50-летний мужчина, которого доставили в Люберецкую больницу. В Солнечногорске осколочное ранение плеча получил 46-летний местный житель.
Как работают московские аэропорты
На фоне атак Минтранс и Росавиация взяли под особый контроль работу гражданской авиации в Московском авиаузле. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ночью и утром временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. По состоянию на 11:00 мск более чем на два часа задержаны 53 рейса.
Позже «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» возобновили работу в штатном режиме. Аэропорт «Жуковский» продолжил обслуживание воздушных судов по согласованию с профильными ведомствами.
Авиакомпании скорректировали расписание и рекомендовали пассажирам, чьи рейсы были отменены, не приезжать в авиагавани, а оформлять возврат средств или переоформлять билеты дистанционно.
Что сообщают военные
В военном ведомстве сообщили, что всего за прошедшие сутки средства ПВО сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб.
В военном ведомстве также сообщили, что российские войска нанесли ответный групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также дальнобойными ударными БПЛА по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ.
По данным министерства, были поражены склад горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.
Атаки в других регионах
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что силы ПВО уничтожили над регионом 105 украинских беспилотников различных типов. По его словам, за период с 09:00 17 июня до 09:00 18 июня украинские военные также около 100 раз применяли артиллерию по отселенным районам области.
По его данным, в результате атаки БПЛА на село Степановка Рыльского района пострадала 61-летняя женщина. У нее диагностированы осколочные ранения, состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ростовская область также подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили около 60 дронов в пяти районах региона. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Гуково, где погиб один человек и еще двое получили ранения.
В результате атаки был поврежден тепловоз, а также возникли два возгорания на территории коммерческих объектов. Информация о масштабах ущерба уточняется.
В Брянской области дрон атаковал машину, в которой ехала женщина с дочерьми 10 и 11 лет, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Реакция Кремля
Атаки украинских беспилотников на Москву и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области не приближают личные контакты президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.