Главное об атаке беспилотников на Москву и регионы России

На фоне атак Минтранс и Росавиация взяли под особый контроль работу гражданской авиации в Московском авиаузле. Аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» ночью и утром временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. По состоянию на 11:00 мск более чем на два часа задержаны 53 рейса.