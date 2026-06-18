Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,81+0,28%MGTS1 220+0,83%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 447,31-1,52%RTSI1 059,75-1,52%RGBI118,19-0,08%RGBITR782,75-0,05%
Главная / Политика /

Над Россией сбили почти 1000 украинских дронов за сутки

Ведомости

Средства ПВО России за сутки сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Были также уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

Российские военные поразили места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

В ночь на 18 июня началась масштабная атака ВСУ на регионы России, включая Москву. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что при подлете к столице были сбиты почти 200 БПЛА. В результате налета беспилотников на Подмосковье пострадали 16 человек, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте