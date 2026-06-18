Над Россией сбили почти 1000 украинских дронов за сутки

В ночь на 18 июня началась масштабная атака ВСУ на регионы России, включая Москву. Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что при подлете к столице были сбиты почти 200 БПЛА. В результате налета беспилотников на Подмосковье пострадали 16 человек, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.