Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря.
С раннего утра 18 июня на подлете к Москве было сбито около 180 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На момент публикации материала работа ПВО продолжается.
В результате утренних атак в Москве были повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод», сообщал Собянин. В Подмосковье под удары попали торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах рухнули фрагменты БПЛА, пострадала женщина. Росавиация вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов. В авиагавани «Шереметьево» проводилась эвакуация пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА.