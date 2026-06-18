Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами России

В результате утренних атак в Москве были повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод», сообщал Собянин. В Подмосковье под удары попали торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах рухнули фрагменты БПЛА, пострадала женщина. Росавиация вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов. В авиагавани «Шереметьево» проводилась эвакуация пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА.