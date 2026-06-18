Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MVID65,20%CNY Бирж.00%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,45+0,14%RGBITR784,42+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря.

С раннего утра 18 июня на подлете к Москве было сбито около 180 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На момент публикации материала работа ПВО продолжается.

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Общество

В результате утренних атак в Москве были повреждены нефтеперерабатывающий завод и ТЦ «Садовод», сообщал Собянин. В Подмосковье под удары попали торговые точки, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах рухнули фрагменты БПЛА, пострадала женщина. Росавиация вводила ограничения на работу всех столичных аэропортов. В авиагавани «Шереметьево» проводилась эвакуация пассажиров из-за угрозы атаки БПЛА.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте