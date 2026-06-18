Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

Что известно о массированной атаке дронов на Москву и ПодмосковьеПовреждены Московский НПЗ, ТЦ и жилые дома
- Последствия в Москве: НПЗ и «Садовод»
- Последствия в Подмосковье: попадание в дома и ТЦ
- Работа аэропортов
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили подробности ночной атаки беспилотников на московский регион. Повреждения получили Московский нефтеперерабатывающий завод, торговые объекты, жилые дома и автомобили. В нескольких подмосковных населенных пунктах зафиксированы падения обломков. Одна женщина легко ранена. «Ведомости» собрали главное о происшествии.
Последствия в Москве: НПЗ и «Садовод»
Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 137.
При этом нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. «Принимаются меры к ликвидации последствий», – написал Собянин в Telegram.
Кроме того, повреждено одно из зданий торгового центра «Садовод». Пострадавших нет, повреждения оцениваются как незначительные.
Последствия в Подмосковье: попадание в дома и ТЦ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел данные о падениях обломков и прямых попаданиях в нескольких муниципалитетах.
В Жуковском беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. Началась эвакуация жителей. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Электростали зафиксированы два инцидента. В деревне Степаново обломки сбитого БПЛА повредили кровлю частного дома; женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации отказалась. На улице Радио после падения обломков загорелся автомобиль, возгорание оперативно потушили. Пострадавших в этом эпизоде нет.
В Люберцах упавшие обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», где начался пожар. Информация о площади огня и возможных пострадавших уточняется. В остальных случаях пострадавших, по предварительным сведениям, нет.
В Чехове в деревне Масново-Жуково беспилотник попал в дачный дом на территории СНТ. Строение и хозяйственные постройки разрушены. В поселке Крюково обломки упали на нескольких дачных участках. Пострадавших нигде нет.
В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, после попадания БПЛА загорелись два дачных дома. Пожарные расчеты работали на месте. По предварительным данным, пострадавших нет.
Работа аэропортов
Росавиация сообщила ночью, что для обеспечения безопасности полетов вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Внуково» (сняты в 6:50), «Жуковский» и «Шереметьево».
Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
В «Шереметьево» службы аэропорта эвакуировали пассажиров в безопасные места, в том числе с бортов самолетов, сообщила авиагавань. Часть людей находится в укрытиях на паркинге, их не будут пускать в терминалы.