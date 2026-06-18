Что известно о массированной атаке дронов на Москву и Подмосковье

В Люберцах упавшие обломки повредили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. Также обломки попали на кровлю торгового центра «Белая Дача», где начался пожар. Информация о площади огня и возможных пострадавших уточняется. В остальных случаях пострадавших, по предварительным сведениям, нет.