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Главная / Общество /

Собянин: обломки БПЛА повредили одно из зданий ТЦ «Садовод»

Ведомости

На подлете к Москве силами ПВО уничтожены еще пять украинских беспилотников, при падении обломков поврежден торговый центр «Садовод». Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников на Москву», – написал Собянин в своем канале в Telegram.

Он добавил, что экстренные службы работают на месте падения обломков, пострадавших нет, а сами повреждения незначительны. Ранее мэр сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили суммарно 28 беспилотников, летевших на столицу. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский.

16 июня украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Начался пожар, обошлось без пострадавших. МЧС сообщало, что работа объекта нарушена не была.

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