Собянин: обломки БПЛА повредили одно из зданий ТЦ «Садовод»

Он добавил, что экстренные службы работают на месте падения обломков, пострадавших нет, а сами повреждения незначительны. Ранее мэр сообщал, что за ночь силы ПВО уничтожили суммарно 28 беспилотников, летевших на столицу. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский.