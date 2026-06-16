Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву и МНПЗ

В связи с атакой БПЛА на МНПЗ было перерыто движение транспорта в районе Капотни. «Мострансавто» сообщил, что автобусы маршрута №305 временно следуют в объезд по улице Верхние Поля. Перевозчик предупредил о временной отмене остановок «Первый квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова». Ограничено движение автотранспорта на улице Верхние Поля и съездах на нее с МКАД.