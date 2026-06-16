Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву и МНПЗ

Что известно об атаке украинских беспилотников на Москву и МНПЗПожар полностью потушен
Утром 16 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Начался пожар, обошлось без пострадавших. Примерно за два часа силы ПВО сбили 60 БПЛА, летевших на столицу.
«Ведомости» собрали, что известно об инциденте к этому часу.
Начиная с 05:40 мск Собянин начал информировать об уничтожении летевших Москву беспилотников. К 07:56 мск число уничтоженных дронов достигло 60.
В 08:33 мск мэр Москвы сообщил, что один из дронов повредил объект на территории МНПЗ. По его словам, пострадавших нет. На место прибыли экстренные службы.
В 08:52 мск управление МЧС России по Москве сообщило, что пожар на территории МНПЗ был оперативно локализован. Работа по ликвидации последствий возгорания продолжается, угрозы распространения огня нет. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем экстренных служб.
В 11:14 МЧС сообщило, что пожар был полностью потушен, а работа предприятия нарушена не была.
В связи с атакой БПЛА на МНПЗ было перерыто движение транспорта в районе Капотни. «Мострансавто» сообщил, что автобусы маршрута №305 временно следуют в объезд по улице Верхние Поля. Перевозчик предупредил о временной отмене остановок «Первый квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова». Ограничено движение автотранспорта на улице Верхние Поля и съездах на нее с МКАД.
ТАСС подсчитал на основе сообщений Собянина, что нынешняя попытка атаки украинских беспилотников на Москву стала одной из самых крупных в 2026 г.
Согласно информации Минобороны, в ночь на 16 июня российские военные сбили 172 украинских дрона самолетного типа над 15 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей.