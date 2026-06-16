Силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за ночь
С 20:00 мск 15 июня до 7:00 мск 16 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Воздушные цели были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.
На подлете к Москве утром 16 июня были уничтожены 35 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Росавиация ограничила работу всех четырех московских аэропортов – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» (принимает и отправляет рейсы по согласованию) и «Жуковском» (Раменское). С вечера 15 июня агентство также вводила ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Краснодара («Пашковский») Геленджика, Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Казани, Ульяновска («Баратаевка»), Пензы, Чебоксар, Ярославля («Туношна»), Нижнекамска («Бегишево»).