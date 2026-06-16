Движение транспорта в Капотне перекрыто после атаки на Московский НПЗ
Автобусы маршрута № 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля, временно отменены остановки «1-й квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова».
Кроме того, ограничено движение автотранспорта на улице Верхние Поля и съездах на нее с МКАД.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 16 июня при подлете к столице было сбито 25 украинских беспилотников. Один из них повредил объект МНПЗ.
Всего в ночь на 16 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями.
МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы.