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Движение транспорта в Капотне перекрыто после атаки на Московский НПЗ

Ведомости

Движение транспорта в районе Капотни было перекрыто утром 16 июня в связи с атакой беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковного перевозчика АО «Мострансавто».

Автобусы маршрута № 305 следуют в объезд по улице Верхние Поля, временно отменены остановки «1-й квартал Капотня», «Стадион» и «Филиал больницы им. Демихова».

Кроме того, ограничено движение автотранспорта на улице Верхние Поля и съездах на нее с МКАД.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в ночь на 16 июня при подлете к столице было сбито 25 украинских беспилотников. Один из них повредил объект МНПЗ.

Всего в ночь на 16 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы.

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