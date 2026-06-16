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Собянин сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Сиды ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Общее число уничтоженных утром 16 июня БПЛА выросло до 60, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

О ликвидации 25 воздушных целей Собянин проинформировал в 07:56 мск. Начиная с 05:40 мск глава города сообщает об уничтожении летящих на Москву беспилотников.

Росавиация ввела ограничения на работу всех четырех московских аэропортов – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» (принимает и отправляет рейсы по согласованию) и «Жуковском» (Раменское). 

По данным Минобороны, с 20:00 мск 15 июня до 7:00 мск 16 июня силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями.

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