Собянин сообщил об уничтожении еще 25 беспилотников на подлете к Москве
Сиды ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Общее число уничтоженных утром 16 июня БПЛА выросло до 60, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
О ликвидации 25 воздушных целей Собянин проинформировал в 07:56 мск. Начиная с 05:40 мск глава города сообщает об уничтожении летящих на Москву беспилотников.
Росавиация ввела ограничения на работу всех четырех московских аэропортов – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» (принимает и отправляет рейсы по согласованию) и «Жуковском» (Раменское).
По данным Минобороны, с 20:00 мск 15 июня до 7:00 мск 16 июня силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями.