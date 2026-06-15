Цена дизеля на Петербургской бирже обновила максимум и достигла 77 177 рублей
Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 15 июня выросла на 6,32% по сравнению с предыдущими торгами и достигла 77 177 руб. за тонну, следует из данных площадки. Это исторический максимум.
Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2023 г., когда цена дизеля поднималась до 75 036 руб. за тонну. Текущая стоимость превысила порог обнуления топливного демпфера в 76 640 руб. за тонну.
При этом цена на бензин Премиум-95 снизилась на 1,78% – до 80 179 руб., а на бензин Регуляр-92 выросла на 0,27% – до 70 912 руб.
Топочный мазут 15 июня подорожал на 1,38% (28 127 руб. за тонну), а сжиженные углеводородные газы – на 2,02% (27 640 руб.)
15 июня Петербургская биржа сообщила, что с 15 июня 2026 г. ограничила максимальный рост цен на летнее и межсезонное дизельное топливо – до 0,01% вместо прежних 0,25%.
1 июня средняя цена на дизельное топливо на столичных заправках с 25 мая выросла на 56 коп. до 78,49 руб. за литр. 6 мая, несмотря на первую за восемь месяцев дефляцию, цены на дизтопливо продолжили расти, поднявшись на 0,1%.