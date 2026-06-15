Цена дизеля на Петербургской бирже обновила максимум и достигла 77 177 рублей

1 июня средняя цена на дизельное топливо на столичных заправках с 25 мая выросла на 56 коп. до 78,49 руб. за литр. 6 мая, несмотря на первую за восемь месяцев дефляцию, цены на дизтопливо продолжили расти, поднявшись на 0,1%.