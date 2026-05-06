В России зафиксирована первая за восемь месяцев недельная дефляция

В России зафиксирована первая за восемь месяцев недельная дефляцияПотребительские цены с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02%
С 28 апреля по 4 мая в России зафиксирована недельная дефляция на уровне 0,02% после роста цен на 0,05% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,19%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По оценке статистического ведомства, индекс потребительских цен за отчетный период составил 99,98%, с начала месяца – 99,99%, с начала года – 103,19%. Последняя недельная дефляция в России регистрировалась в начале сентября 2025 г., с 26 августа по 1 сентября она составила 0,08%.
Цены на плодоовощную продукцию снизились на 2,7% против 1,6% неделей ранее. Огурцы подешевели на 11,6%, помидоры – на 7,5%, бананы – на 0,5%, яблоки – на 0,1%. Капуста подорожала на 2,8%, лук – на 1,3%, свекла и морковь – на 1%.
В сегменте продовольствия без учета овощей рост показали фруктово-ягодные консервы для детского питания на 0,6%. Увеличилась цена на мясо кур – на 0,5%, гречки – на 0,4%, сахара – на 0,3%, говядины, рыбы и сыров – на 0,2%. Яйца подешевели на 1%, вареные колбасы и рис – на 0,4%, свинина и сосиски – на 0,3%.
Среди непродовольственных товаров спички подорожали на 1%, зубные щетки – на 0,6%. Телевизоры подешевели на 0,9%, пылесосы – на 0,7%, смартфоны – на 0,2%.
Бензин и дизель выросли в цене на 0,1%. Также зафиксирован рост цен на ряд лекарств, включая нимесулид на 0,9% и ренгалин на 0,8%. Снизились цены на нафазолин – на 0,5%, корвалол – на 0,1%.
29 апреля Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. С исключением сезонного фактора ВВП в марте вырос на 1,4% месяц к месяцу. В I квартале 2026 г. было отмечено снижение российской экономики на 0,3% в годовом выражении. Рост ВВП России 2025 г. составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 г.
На брифинге 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение российского ВВП – это ожидаемый процесс охлаждения экономики. По его словам, это необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности.