Песков связал снижение ВВП с обеспечением макроэкономической стабильности

Правительство и президент вырабатывают необходимые решения
Ведомости

Сокращение российского ВВП – это ожидаемый процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Об этом шла речь, если вы помните, на экономическом совещании у президента, которое было несколько недель назад. Это ожидаемый процесс охлаждения экономики», – сказал представитель Кремля.

По его словам, это необходимо для обеспечения макроэкономической стабильности. Песков отметил, что правительство и президент принимают меры и вырабатывают необходимые решения. Они направлены на изменение негативной тенденции на тенденцию роста.

29 апреля Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ситуации в экономике» сообщило, что рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. С исключением сезонного фактора ВВП в марте вырос на 1,4% месяц к месяцу. В I квартале 2026 г. было отмечено снижение российской экономики на 0,3% в годовом выражении. Рост ВВП России 2025 г. составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 г.

