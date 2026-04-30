Песков связал снижение ВВП с обеспечением макроэкономической стабильности

29 апреля Минэкономразвития РФ в обзоре «О текущей ситуации в экономике» сообщило, что рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. С исключением сезонного фактора ВВП в марте вырос на 1,4% месяц к месяцу. В I квартале 2026 г. было отмечено снижение российской экономики на 0,3% в годовом выражении. Рост ВВП России 2025 г. составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 г.