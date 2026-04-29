Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH5 479,5-1,09%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,43+0,1%RGBITR778,78+0,13%
Экономика

ВВП России в марте вырос на 1,8%

По итогам первого квартала российская экономика сократилась на 0,3%
Ведомости

Рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в экономике».

С исключением сезонного фактора ВВП в марте вырос на 1,4% месяц к месяцу. В I квартале 2026 г. было отмечено снижение российской экономики на 0,3% в годовом выражении.

Индекс промышленного производства в прошлом месяце вырос на 2,3% г/г после снижения на 0,9% в феврале. По итогам I квартала рост выпуска промышленности составил 0,3%. Обрабатывающая промышленность в марте показала рост на 3% после снижения на 2,8% в феврале. По итогам I квартала динамика обрабатывающих производств снизилась на 0,7%.

Рост ВВП России в прошлом году составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 г.

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале, что снижение динамики роста ВВП связано с действиями по замедлению инфляции. 

В середине апреля Путин заявил, что в первые два месяца 2026 г. ВВП упал на 1,8% и это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г., а в феврале – на один меньше. Он признал при этом, что не только они определяют деловую, инвестиционную активность.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её