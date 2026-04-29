ВВП России в марте вырос на 1,8%По итогам первого квартала российская экономика сократилась на 0,3%
Рост ВВП России в марте составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале и сокращения на 1,8% в январе. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ситуации в экономике».
С исключением сезонного фактора ВВП в марте вырос на 1,4% месяц к месяцу. В I квартале 2026 г. было отмечено снижение российской экономики на 0,3% в годовом выражении.
Индекс промышленного производства в прошлом месяце вырос на 2,3% г/г после снижения на 0,9% в феврале. По итогам I квартала рост выпуска промышленности составил 0,3%. Обрабатывающая промышленность в марте показала рост на 3% после снижения на 2,8% в феврале. По итогам I квартала динамика обрабатывающих производств снизилась на 0,7%.
Рост ВВП России в прошлом году составил 1% после увеличения на 4,9% в 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале, что снижение динамики роста ВВП связано с действиями по замедлению инфляции.
В середине апреля Путин заявил, что в первые два месяца 2026 г. ВВП упал на 1,8% и это связано с сезонными факторами. Он объяснил, что в январе было на два рабочих дня меньше, чем в 2025 г., а в феврале – на один меньше. Он признал при этом, что не только они определяют деловую, инвестиционную активность.