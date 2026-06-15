Минэнерго: аграрии обеспечены топливом для проведения сельхозработ
Аграрии полностью обеспечены необходимыми объемами топлива, чтобы проводить сезонные полевые работы. Поставки ресурса для сельскохозяйственных нужд сохраняются в в штатном режиме, сообщило Минэнерго РФ.
«Поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме. Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей», – подчеркнуло ведомство.
По данным Минэнерго РФ, правительство занимается координацией работ по обеспечению аграриев топливом. Ведомство отметило, что вопрос контролируется в том числе Минсельхозом РФ, ФАС и органами исполнительной власти субъектов страны. Особое внимание, как пишут представители министерства, уделяется доставке топлива в Крым и приграничные регионы.
15 июня в Севастополе стала доступна свободная продажа топлива на восьми заправках сети «Атан». По словам губернатора города Михаила Развожаева, с 10:00 бензин АИ-92 можно приобрести на АЗС в селе Верхнесадовое, в Инкермане на Симферопольском шоссе, а также на Камышовом шоссе и улицах Хрусталева и Генерала Мельника. Бензин АИ-95 Ultra поступил в продажу на заправках на улице Хрусталева, Камышовом шоссе и в селе Гончарное. Дизельное топливо ДТ Ultra доступно на АЗС на Камышовом шоссе, улице Хрусталева и в Гончарном.
Ограничения на продажу бензина в Севастополе начали действовать 22 мая. Тогда на одной заправке в одни руки можно было купить не более 20 л топлива. С 7 июня власти начали смягчать ограничения, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».