Дизельное топливо в Москве за неделю подорожало на 56 копеек

Правительство в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Документы призваны отрегулировать поставки на внутренний рынок и розничные цены (не выше прогнозной инфляции) до конца года. Помимо этого, с 1 апреля по 31 июля для производителей действует запрет на экспорт бензина, для непроизводителей – на вывоз бензина и дизеля.