Дизельное топливо в Москве за неделю подорожало на 56 копеек

Средняя цена на дизельное топливо на столичных заправках с 25 мая по 1 июня выросла на 56 коп. до 78,49 руб. за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Бензин также подорожал: АИ-92 – на 24 коп. до 64,67 руб., АИ-95 – на 35 коп. до 71,46 руб., АИ-100 – на 49 коп. до 97,53 руб. за литр.

Правительство в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Документы призваны отрегулировать поставки на внутренний рынок и розничные цены (не выше прогнозной инфляции) до конца года. Помимо этого, с 1 апреля по 31 июля для производителей действует запрет на экспорт бензина, для непроизводителей – на вывоз бензина и дизеля.

1 июня правительство запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября для стабилизации внутреннего рынка. Накануне, 30 мая, в Крыму из-за дефицита ввели приоритетную продажу бензина АИ-95 для коммунального и социального транспорта, а также ограничили розничную продажу АИ-92 (не более 20 л на машину). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проблему нехватки бензина в Крыму «высоко стоящей на повестке дня» и заверил, что «все уровни властей работают над ее решением».

