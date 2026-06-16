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Собянин: украинский беспилотник повредил объект на Московском НПЗ

Ведомости

Один из беспилотников вооруженных сил Украины, летевших на Москву, повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – написал он.

По словам Собянина, в результате атаки никто не пострадал. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главное управление МЧС по Москве сообщило, что пожар на территории МНПЗ локализован. Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий возгорания.

Утром 16 июня мэр Москвы сообщил, что системы ПВО уничтожили еще 25 украинских беспилотников на подлете к столице. При этом общее число ликвидированных воздушных целей, летевших в этом направлении, увеличилось до 60.

По данным Минобороны, в ночь на 16 июня российские военные сбили 172 украинских дрона самолетного типа над 15 регионами России и двумя морями.

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