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Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ

Принимаются меры к ликвидации последствий
Ведомости

Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на столицу. Нескольким вражеским дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Принимаются меры к ликвидации последствий», – написал Собянин в Telegram. Ранее мэр сообщал о 33 сбитых силами ПВО украинских беспилотниках. Также повреждено одно из зданий ТЦ «Садовод». Пострадавших нет.

Московский НПЗ уже подвергался атакам БПЛА. 16 июня на территории завода произошел пожар после попадания дрона, возгорание оперативно ликвидировали. В сентябре 2024 г. на МНПЗ также было возгорание после падения сбитого беспилотника, тогда пожару присвоили максимальный номер сложности.

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