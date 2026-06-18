Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ

Московский НПЗ уже подвергался атакам БПЛА. 16 июня на территории завода произошел пожар после попадания дрона, возгорание оперативно ликвидировали. В сентябре 2024 г. на МНПЗ также было возгорание после падения сбитого беспилотника, тогда пожару присвоили максимальный номер сложности.