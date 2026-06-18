Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ

Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗПринимаются меры к ликвидации последствий
Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на столицу. Нескольким вражеским дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский НПЗ уже подвергался атакам БПЛА. 16 июня на территории завода произошел пожар после попадания дрона, возгорание оперативно ликвидировали. В сентябре 2024 г. на МНПЗ также было возгорание после падения сбитого беспилотника, тогда пожару присвоили максимальный номер сложности.