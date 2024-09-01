Техническое помещение Московского НПЗ загорелось после падения сбитого БПЛА

Техническое помещение Московского НПЗ загорелось после падения сбитого БПЛАПожару присвоен второй номер сложности
В результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ в Капотне, произошло возгорание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», – написал он в Telegram-канале.
Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, большинство из них сбиты в Подмосковье, следует из сообщений Собянина. ВСУ ночью предприняли попытку атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. По информации Минобороны РФ, всего за ночь было сбито не менее 158 беспилотников ВСУ над регионами странами.
МНПЗ – это нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром нефти», один из старейших заводов Москвы. На заводе делают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовой мазут, битум, серу и газ.