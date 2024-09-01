Техническое помещение Московского НПЗ загорелось после падения сбитого БПЛА

Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, большинство из них сбиты в Подмосковье, следует из сообщений Собянина. ВСУ ночью предприняли попытку атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. По информации Минобороны РФ, всего за ночь было сбито не менее 158 беспилотников ВСУ над регионами странами.