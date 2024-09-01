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Техническое помещение Московского НПЗ загорелось после падения сбитого БПЛА

Пожару присвоен второй номер сложности
Ведомости

В результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ в Капотне, произошло возгорание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания», – написал он в Telegram-канале.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, происходит факельное горение, к месту происшествия следуют пожарные расчеты из всех городских округов. «РИА Новости» сообщили, что пожару присвоен второй уровень сложности.

Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, большинство из них сбиты в Подмосковье, следует из сообщений Собянина. ВСУ ночью предприняли попытку атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. По информации Минобороны РФ, всего за ночь было сбито не менее 158 беспилотников ВСУ над регионами странами.

МНПЗ – это нефтеперерабатывающее предприятие «Газпром нефти», один из старейших заводов Москвы. На заводе делают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, судовой мазут, битум, серу и газ.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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