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Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ в Москве и Подмосковье

На территории Московского НПЗ произошло возгорание после падения сбитого БПЛА
Ведомости

Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Об отражении первой атаки он написал в 01:21 – БПЛА был сбит в Подольске. Второй беспилотник был сбит спустя более часа, место происшествия не уточняется, в обоих случаях, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В 03:19 Собянин сообщил о сбитом аппарате в небе над Ступино, а в 04:49 – над Одинцовском городском округом. Спустя 20 минут он заявил об уничтожении БПЛА в Ленинском городском округе.

В 06:30 мэр сообщил о сбитом беспилотнике в районе Московского НПЗ, расположенного в Москве в районе Капотня, а также об уничтоженном аппарате в городском округе Раменский на подлете к Москве. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – написал он. О следующих двух отраженных атаках Собянин сообщил в 06:44 – два БПЛА были сбиты в Раменском. Спустя более часа там же был уничтожен десятый дрон.

Позже Собянин сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ, произошло возгорание. По информации ТАСС, пожару на НПЗ присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. К месту происшествия следуют пожарные расчеты из всех городских округов.

ВСУ ночью предприняли попытку атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – уточнил он.

Атаке 1 сентября подверглись и другие регионы ЦФО. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении в общей сложности 26 беспилотников, пострадавших и разрушений в ходе массированной атаки нет. В Воронежской области было сбито и перехвачено средствами ПВО и РЭБ «более десяти» БПЛА – повреждений и пострадавших также нет. Об отраженных атаках сообщили, помимо этого, главы Белгородской, Липецкой, Калужской, Тверской и Тамбовской областей.

Последнюю массированную атаку на объекты в Москве ВСУ предпринимали 21 августа, тогда Собянин сообщал о десяти сбитых дронах, назвав ее одной из самых масштабных за все время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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