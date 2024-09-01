Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ в Москве и Подмосковье

В 06:30 мэр сообщил о сбитом беспилотнике в районе Московского НПЗ, расположенного в Москве в районе Капотня, а также об уничтоженном аппарате в городском округе Раменский на подлете к Москве. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – написал он. О следующих двух отраженных атаках Собянин сообщил в 06:44 – два БПЛА были сбиты в Раменском. Спустя более часа там же был уничтожен десятый дрон.