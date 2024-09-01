Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ в Москве и Подмосковье

Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ в Москве и ПодмосковьеНа территории Московского НПЗ произошло возгорание после падения сбитого БПЛА
Ночью и утром 1 сентября силы ПВО уничтожили не менее десяти беспилотников, пытавшихся атаковать объекты в Москве, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Об отражении первой атаки он написал в 01:21 – БПЛА был сбит в Подольске. Второй беспилотник был сбит спустя более часа, место происшествия не уточняется, в обоих случаях, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В 03:19 Собянин сообщил о сбитом аппарате в небе над Ступино, а в 04:49 – над Одинцовском городском округом. Спустя 20 минут он заявил об уничтожении БПЛА в Ленинском городском округе.
В 06:30 мэр сообщил о сбитом беспилотнике в районе Московского НПЗ, расположенного в Москве в районе Капотня, а также об уничтоженном аппарате в городском округе Раменский на подлете к Москве. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – написал он. О следующих двух отраженных атаках Собянин сообщил в 06:44 – два БПЛА были сбиты в Раменском. Спустя более часа там же был уничтожен десятый дрон.
Позже Собянин сообщил, что в результате падения сбитого беспилотника повреждено отдельно стоящее техническое помещение Московского НПЗ, произошло возгорание. По информации ТАСС, пожару на НПЗ присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. К месту происшествия следуют пожарные расчеты из всех городских округов.
ВСУ ночью предприняли попытку атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. «Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам», – уточнил он.
Атаке 1 сентября подверглись и другие регионы ЦФО. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении в общей сложности 26 беспилотников, пострадавших и разрушений в ходе массированной атаки нет. В Воронежской области было сбито и перехвачено средствами ПВО и РЭБ «более десяти» БПЛА – повреждений и пострадавших также нет. Об отраженных атаках сообщили, помимо этого, главы Белгородской, Липецкой, Калужской, Тверской и Тамбовской областей.
Последнюю массированную атаку на объекты в Москве ВСУ предпринимали 21 августа, тогда Собянин сообщал о десяти сбитых дронах, назвав ее одной из самых масштабных за все время.