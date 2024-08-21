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Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших к Москве беспилотников ВСУ

Атака стала одной из самых масштабных за все время
Ведомости

Ночью 21 августа было сбито 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал он. 

Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 03:02 мск. Атака была отражена в Подольске, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. О ликвидации последних двух беспилотников мэр сообщил в 04:43 мск. По словам Собянина, атаку позволила отразить «созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА».

В предыдущий раз Киев попытался атаковать Москву при помощи беспилотника 11 июля. Дрон был сбит в Ступинском городском округе, обошлось без разрушений и пострадавших. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито в общей сложности пять беспилотников ВСУ: два – над Брянской областью, по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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