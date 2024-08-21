Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших к Москве беспилотников ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших к Москве беспилотников ВСУАтака стала одной из самых масштабных за все время
Ночью 21 августа было сбито 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал он.
Об уничтожении первого дрона Собянин сообщил в 03:02 мск. Атака была отражена в Подольске, в результате падения обломков разрушений и пострадавших нет. О ликвидации последних двух беспилотников мэр сообщил в 04:43 мск. По словам Собянина, атаку позволила отразить «созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА».
В предыдущий раз Киев попытался атаковать Москву при помощи беспилотника 11 июля. Дрон был сбит в Ступинском городском округе, обошлось без разрушений и пострадавших. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито в общей сложности пять беспилотников ВСУ: два – над Брянской областью, по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.