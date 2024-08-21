Собянин сообщил об уничтожении 10 летевших к Москве беспилотников ВСУ

В предыдущий раз Киев попытался атаковать Москву при помощи беспилотника 11 июля. Дрон был сбит в Ступинском городском округе, обошлось без разрушений и пострадавших. По данным Минобороны, в ту ночь было сбито в общей сложности пять беспилотников ВСУ: два – над Брянской областью, по одному – над Тамбовской, Тульской и Московской областями.